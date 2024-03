Microsoft devrait présenter de nouveaux Surface le 21 mars, non sans un zeste d'IA : voici ce qui vous attend

Pour cet évènement, Microsoft nous invite à découvrir « les dernières nouveautés en matière de mise à l'échelle de l'IA dans votre environnement avec Copilot, Windows et Surface ». L'entreprise américaine ne ferait pas d'annonces fracassantes pour le grand public, mais orienterait son évènement sur une présentation business, avec des cas d'usage concrets de ces nouveaux ordinateurs en entreprise.

Il ne faut pas s'attendre à de nouveaux modèles entièrement revus et améliorés. À la place, Microsoft dévoilerait une mise à jour technique de ses ordinateurs existants, avec possiblement des processeurs Intel plus puissants et des options dédiées, avec une quantité de RAM maximale à 64 Go.

Ces modèles devraient également être les premiers conçus par Microsoft à intégrer la touche Copilot sur le clavier. Les utilisateurs pourront ainsi accéder à l'intelligence artificielle incluse à Windows 11 plus rapidement pour répondre à leurs questions et gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes.

Microsoft pourrait par ailleurs présenter AI Explorer, un nouvel outil d'intelligence artificielle en local sur les différents PC équipés de Windows 11. Similaire à l'application Rewind, disponible sur macOS, AI Explorer permettrait aux utilisateurs de revenir dans le temps pour retrouver des informations affichées sur l'écran de leur PC. Il leur suffirait par exemple de taper dans Copilot « Recherches des éléments sur la Gare de Lyon » pour retrouver toutes les pages ou documents ouverts au fil des mois et intégrant cette occurrence.