Microsoft Surface : qu'attendre de l'événement de la semaine prochaine ?

Deux modèles de Surface Laptop 5 devraient s'inviter à la fête, et leur fiche technique ne fait pas grand mystère. Le premier serait équipé d'un écran de 13,5 pouces au ratio 3:2, avec une définition de 2 256 x 1 504 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le second profiterait quant à lui d'une dalle de 15 pouces et également de 120 Hz, avec une définition de 2 496 x 1 664 pixels (pour obtenir la même résolution que son compère).

Ils embarqueraient un CPU Intel de 12e génération : Core i5-1245U ou Core i7-1265U pour le grand public, Core i5-1235U ou Core i7-1255U pour les entreprises. Aucune version avec un processeur AMD ne serait prévue. Il n'y a pas non plus de carte graphique dédiée, mais un GPU Intel Iris Xe Graphics intégré à la puce. Pour l'un comme pour l'autre, les configurations se déclineront en 8, 16 ou 32 Go de RAM LPDDR4x, et 256, 512 Go ou 1 To de stockage SSD.

La connectivité sans-fil est assurée par les standards Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, alors que la connectique se compose de deux ports USB-C Thunderbolt 4, d'un port USB-A, d'une prise jack audio 3,5 mm ainsi que d'un adaptateur Surface Connect.