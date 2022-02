Surface Laptop 5 : Microsoft proposerait une version Intel et une version AMD

Passons désormais aux fiches techniques. Microsoft souhaiterait proposer sur sa version 13,5 pouces des processeurs Core i5-1240P ou Core i7-1280P de 12e génération, mais aussi le Ryzen 5 6680U d'AMD. La version 15 pouces profiterait quant à elle d'un i7-1280P ou d'une puce AMD Ryzen 7 6980U, au choix. Les deux processeurs AMD sont d'ailleurs des éditions spéciales conçues spécifiquement pour ces appareils Surface.

Les Surface Laptop 5 seraient disponibles avec 8, 16 ou 32 Go de RAM LPDDR4X, et Microsoft préciserait sur le document en fuite que les processeurs AMD ne seraient proposés que dans certaines configurations mémoire, sans autre précision.

Pour le reste, trois options de stockage seraient disponibles à l'achat (256 Go, 512 Go et 1 To SSD ). Concernant la connectivité, le Surface Laptop 5 profiterait à la fois du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5, et la connectique serait composée de deux ports USB-C, d'un port USB-A et d'un Surface Port pour l'alimentation.

Le Surface Laptop 5 s'avère donc davantage une révision du modèle précédent qu'une véritable révolution. Reste à connaître sa date de disponibilité et son prix, deux informations qui restent aujourd'hui inconnues.