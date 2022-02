Surface Laptop Studio : Microsoft se décide sur un prix et une date de sortie en France

Microsoft a en effet mis à jour la page officielle de son produit, sur le Microsoft Store, pour nous préciser que son Surface Laptop Studio arrivera dans l'Hexagone à compter du 22 février prochain, à un prix de départ fixé à 1 699 euros.

Pour ce tarif, on ne met toutefois pas la main sur le modèle le plus affriolant. Il faut en effet se contenter d'une version équipée d'un Core i5-11300H (35 W), de 16 Go de RAM (LPDDR4X) et de 256 Go de SSD M.2… sans GPU dédié. Pour se munir d'une RTX 3050 Ti, il faut compter au moins 2 199 euros. La puce de NVIDIA est alors couplée à un processeur Intel Core i7-11370H (35 W), lui-même épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de SSD .

La mouture la plus haut de gamme du Surface Laptop Studio monte pour sa part à 3 199 euros pour une configuration regroupant cette fois un Core i7, une RTX 3050 Ti, 32 Go de RAM et 2 To de SSD.