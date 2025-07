En mai dernier, Microsoft élargissait sa gamme Copilot+ PC avec le lancement (entre autres) d'un Surface Laptop 13. Plus compact que son prédécesseur (le Surface Laptop 7), ce nouveau modèle se distingue par son châssis en aluminium anodisé, un processeur Snapdragon X Plus et une bonne dose d'IA. Animé évidemment par Windows 11, ce nouveau modèle est proposé en France à partir de 1 099€.