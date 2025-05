Pour le reste, la Surface Pro 12 embarquera un processeur Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-41-100) à huit coeurs et 3,4 GHz. Cette puce, que nous trouvions notamment à bord du Vivobook S15 OLED, dispose d'un NPU délivrant jusqu'à 45 TOPS de puissance de calcul vouée à l'IA. L'ardoise misera en outre sur 256 ou 512 Go de stockage flash (UFS) et devrait proposer jusqu'à 16 heures d'autonomie en lecture vidéo locale.

Mystère par contre concernant l'écran de cette nouvelle tablette. On sait qu'il s'agira d'une dalle LCD PixelSense Flow, mais l'on ignore pour l'instant sa définition précise, et si elle offrira ou non un rafraîchissement 120 Hz. Microsoft étant habituellement bon élève sur ce terrain, gageons que nous ne serons pas déçus.

Déclinée en coloris bleu, gris et mauve, la Surface Pro 12 devrait quoi qu'il en soit être dévoilée dès demain. On ignore par contre quand elle arrivera sur le marché, et surtout quel sera son prix exact.

Pour rappel, la Surface Pro 11 est commercialisée à partir de 1179 euros en version Snapdragon X Plus (10 coeurs), sans clavier (vendu entre 160 et 310 euros en fonction du modèle choisi, avec ou sans stylet) et / ou accessoires. La Surface Pro 12 pourrait donc être proposée sous la barre des 1000 euros en prix de départ.