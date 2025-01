Sur le plan graphique, et sans que cela nous surprenne non plus, l'ardoise d'ASUS se confronte également aux limites intrinsèques de son processeur, mais pas seulement. Dotée d'une puce Arm, la PZ13 se coltine aussi la baisse de performances induite par l'émulation imposée à de nombreux jeux et logiciels Windows non optimisés pour cette architecture.

Dans ce contexte, difficile par exemple d'animer Shadow of the Tomb Raider dans de bonnes conditions sur notre PZ13. Le titre, qui nous sert depuis plusieurs années à tester la partie graphique intégrée de nombreux SoC et APU, n'est pas animé à plus de 14 images par seconde en moyenne sur notre ProArt PZ13, et ce, alors que nous nous limitons à des réglages Full HD+/Moyens seulement. Ces piètres performances 3D confirment là aussi les lacunes du produit en utilisation poussée.