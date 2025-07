De manière plus intéressante, l'appareil embarque un emplacement pour carte SIM nano « physique », mais peut aussi s'appuyer sur une eSIM. Microsoft explique par ailleurs employer un modem Qualcomm 5G / Wi-Fi 7 « customisé » et avoir remanié la composition interne de son appareil pour y intégrer 6 nouvelles antennes que l'on peut d'ailleurs apercevoir sur l'avant et les flancs de l'engin.

Pour améliorer la connectivité de l'ensemble et le confort d'utilisation, la firme mise également, pour ce modèle 5G, sur un nouveau matériau composite employé au niveau des repose-poignets et de la partie clavier. Microsoft explique enfin avoir déployé sur ce produit un dispositif de basculement automatique du signal, d'une antenne à l'autre, en fonction de votre environnement ou de votre position de travail.

Pour le reste, ce Surface Laptop 7 5G ne se démarque quasiment pas du modèle standard. On y retrouve le même écran IPS 2,3K / 120 Hz, le même châssis, les mêmes options CPU (allant du Core Ultra 5 236V au Core Ultra 7 268V) et les mêmes connectiques (avec un emplacement SIM en plus, bien sûr). Quant au prix de ce nouveau modèle, Microsoft France évoque un tarif de départ de 2009 euros, vraisemblablement hors taxes.