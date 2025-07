Vous ne le saviez peut-être pas, mais Microsoft proposait depuis de nombreuses années (depuis 2015 plus exactement) un service d'achats de vidéos et de séries télévisés, à l'image de ce que peuvent faire certains de ses concurrents comme Amazon (avec Prime Video) ou Apple (Apple TV+). Un service assez confidentiel, qui vient d'être débranché.

« Microsoft ne propose plus de nouveaux contenus de divertissement à l'achat, notamment des films et des émissions de télévision, sur Microsoft.com, le Microsoft Store sur Windows et sur le Microsoft Store sur Xbox » a-t-il ainsi été indiqué.