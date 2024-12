Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft visant à inciter les utilisateurs à souscrire à des abonnements mensuels. Bien que les crédits et les numéros existants restent fonctionnels pour le moment, il est fort probable que le géant américain mette en place des mesures incitant les utilisateurs à migrer vers ces offres payantes. Racheté en 2011 par la firme de Redmond, Skype peine depuis de nombreuses années à maintenir le cap face à des concurrents tels que Zoom et WhatsApp.



Cette évolution n'est donc pas une véritable surprise. Microsoft a déjà supprimé les publicités de Skype plus tôt cette année ainsi que diverses fonctionnalités d'intelligence artificielle liées à la création d'images. Parallèlement, l'entreprise a concentré ses efforts sur Teams, sa plateforme de collaboration, qui rivalise directement avec les logiciels de visioconférence modernes et les applications de messagerie.