La réalité augmentée débarque sur...Skype !

Par l'intermédiaire d'un post de blog, la firme de Redmond vient officiellement d'annoncer « le lancement d'un nouvel appareil photo doté de dizaines d'objectifs attrayants et amusants, alimentés par la technologie de réalité augmentée (AR) de Snap ». Sans grande surprise, ces fameuses lentilles AR vous permettront de vous exprimer différemment dans Skype, comme nous l'indique Microsoft dans sa publication :

« Avec les lentilles AR alimentées par Snap, vous pouvez vous transformer avec une barbe scintillante, devenir rétro avec des lunettes disco ou simplement montrer votre [amour] avec une pluie de [cœurs]. Les objectifs rendent les discussions avec la famille et les amis plus amusantes et plus agréables. Cet appareil photo simple et léger qui raconte des histoires est désormais disponible pour vous permettre de créer et de partager une photo ou une vidéo directement dans l'application avec vos proches ».