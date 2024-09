Combinant la puissance de l'intelligence artificielle avec la recherche contextuelle, Google Lens est capable d'identifier des objets, des lieux des textes… Il permet désormais à ses utilisateurs d'aller au-delà de l'analyse d'images fixes et d'interagir plus efficacement avec leur entourage immédiat. Cette nouvelle fonctionnalité aura, on s'en doute, une utilité dans une grande variété de domaines, plus ou moins techniques.