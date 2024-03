Google va considérablement simplifier la recherche dans Chrome à l'aide de Lens

Selon nos confrères d'Android Police, cette implémentation pourrait permettre à Google d'ajouter de puissants outils à son navigateur, tels que la fonctionnalité « Circle to Search » (Entourez pour chercher dans la langue de Xavier Niel). Celle-ci est déjà disponible sur les Google Pixel 8 et Samsung Galaxy S24 depuis le début du mois de février, et permet de sélectionner librement une partie d'une image en l'entourant d'un pinceau ou en la surlignant pour indiquer à Lens l'objet de la requête.

De son côté, @Leopeva64 pense que cela suggère l'introduction de la recherche multimodale dans Chrome, celle-ci permettant aux utilisateurs de compléter rapidement une recherche à partir d'une image avec une requête textuelle. Un peu comme si l'on pointait une illustration dans un livre et que l'on demandait à Google « c'est quoi ça ? ». Une fois de plus, il s'agit d'une fonctionnalité héritée de l'expérience sur smartphone qui s'avère particulièrement puissante.

On ignore encore quand cette implémentation verra le jour. Reste également à voir si le géant américain devra nécessairement prendre une capture d'écran, qui reste un processus lourd et peu rassurant du point de vue de la confidentialité, ou s'il trouvera une méthode plus élégante pour parvenir à ses fins.