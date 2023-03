Google : vers un "compagnon de recherche" intégré à Chrome ! Voilà comment

Google Chrome, qui est à l'origine d'environ deux tiers (66 %) de toutes les sessions de navigation sur un ordinateur de bureau selon Statcounter, devrait prochainement accueillir une nouvelle fonctionnalité. Cette dernière, baptisée « Search Companion », viendra se loger directement dans la sidebar du navigateur.

Concrètement, il s'agira pour le géant américain d'intégrer toujours un peu plus (et un peu mieux) les capacités d'un certain Google Lens. En lançant Search Companion, le navigateur va se charger d'envoyer diverses informations supplémentaires, sur la page en cours, à l'utilisateur.