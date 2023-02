Sur Android, l'IA de Google va bientôt permettre de "Rechercher depuis votre écran", qu'est-ce que ça veut dire ?

Lors de sa dernière conférence Google I/O, la société américaine présentait Multisearch qui permet de lancer des recherches depuis des images et du texte en simultané pour répondre à des requêtes plus précises et difficiles à formuler avec du texte seul.

Multisearch va s'enrichir et est désormais disponible sur tous les smartphones embarquant Google Lens dans le monde et dans toutes les langues. La filiale d'Alphabet en profite pour rappeler qu'une option de recherche locale a récemment été ajoutée à Multisearch afin de trouver ce dont on a besoin à proximité de soi. Accessible aux États-Unis et en anglais uniquement, elle sera déployée à l’international dans les prochains mois.

D’ici quelques mois également, Multisearch pourra être utilisé pour lancer une recherche sur mobile à partir de n’importe quelle image depuis la page de résultats. Cette recherche pourra être agrémentée d'un texte pour la rendre encore plus précise.