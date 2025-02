Skype, c'est fini

Lancé en 2003 par Niklas Zennström et Janus Friis, Skype fait figure de pionnier en matière de VoIP en permettant aux internautes d'effectuer des appels vocaux gratuits entre utilisateurs via Internet. L'application gagne rapidement en popularité et rejoint les équipes d'eBay deux ans plus tard.

Au fil des années, Skype s'enrichira de fonctionnalités supplémentaires telles que la messagerie instantanée, le partage de fichiers, les appels vidéo et les conférences en ligne. Puis en 2011, après avoir tenté de fusionner Live Messenger à Yahoo Messenger, Microsoft allonge quelque 8,5 milliards de dollars pour le racheter. Skype devait alors devenir la plateforme de communication ultime de Windows, Xbox et Office. Pari raté.