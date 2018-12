Microsoft dévoilera ses nouvelles Surface le 2 octobre

Pas le temps ? L'actu résumée : > Microsoft a invité la presse à un événement « Surface » le 2 octobre prochain à New York, 22h heure française



> La firme de Redmond devrait y présenter la nouvelle version de sa Surface Pro, ainsi que des refresh de toute la gamme, équipés des derniers processeurs Intel



> La prochaine mise à jour de Windows 10 devrait également faire l'objet d'un panel lors de cet événement, tout comme l'application Your Phone

De nouvelles Surface au menu

Focus sur les services Microsoft

Il ne fait presque aucun doute queprésentera de nouvelles Surface lors de son événement. Peu probable, en revanche, d'y croiser le très attendu appareil à double écran, dont nous entendons parler depuis plus d'un an.Du reste, Microsoft devrait (sans surprise) dévoiler un nouveau line-up de Surface Pro et Surface Laptops, équipés cette fois des processeurs de huitième ou de neuvième génération d'Intel.La firme nous avait également teasé un gros redesign pour ses Surface Pro mais, à l'instar d'Andromeda, elle ne devrait pas être l'objet de cette conférence de fin d'année.Lors de son événement, Microsoft devrait nous en dire un peu plus sur la prochaine mise à jour de Windows 10.On en attend également beaucoup en ce qui concerne la nouvelle application Android et iOS de la marque : Your Phone . À paraître, celle-ci est censée nous permettre de répliquer l'écran de notre téléphone directement sur Windows 10.Quelques semaines après Apple, et un 7 jours exactement avant la présentation des Pixel 3 de Google , Microsoft se case sur un créneau bouillant pour nous présenter ses nouveaux produits.