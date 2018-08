App Microsoft Your Phone : futur lien entre Windows 10 et votre smartphone

Your Phone, l'appli qui vous fera gagner du temps

Les détenteurs d'iPhone n'ont - presque - pas été oubliés

Modifié le 01/08/2018 à 17h19

Ce 31 juillet, Microsoft a annoncé avoir publié une nouvelle version de Windows 10 en phase de test pour les prochains jours, destinée aux membres du programme Windows Insider. Ces essais doivent définitivement mettre au point l'application Your Phone que la firme américaine développe, et qui vous évitera enfin d'envoyer vos photos par mail depuis votre smartphone. Tout devrait se décanter dans les prochaines semaines.Si votre mobile et votre carte micro SD contiennent trop de photos, il peut-être parfois excessivement long pour certains ordinateurs de traiter une connexion filaire avec le smartphone. Alors vient la solution de l'email : s'envoyer un message électronique de son mobile vers sa boîte, pour ensuite récupérer le tout sur le PC. Mais là aussi, à l'heure où nous sommes de plus en plus impatients et de plus en plus désireux de gagner du temps, l'application Your Phone tombe à point nommé.Le fonctionnement est on ne peut plus basique : vous prenez une photo sur votre smartphone Android, et grâce à l'application installée, les photos les plus récentes de votre mobile sont automatiquement (oui oui, sans faire quoi que ce soit) synchronisées avec votre ordinateur.Si vous voulez ajouter une photo à votre prochaine présentation PowerPoint sans perdre plusieurs minutes ; ou si vous voulez embellir votre dernier selfie, Your Phone vous évitera bien des tracas, puisqu'il suffit simplement de cliquer sur la photo, de la faire glisser et de la déposer là où vous le souhaitez.À noter que sont compatibles avec cette application les smartphones équipés d'une version Android 7.0 ou supérieure.Et les utilisateurs d'iPhone dans tout ça ? Sachez que Microsoft ne les a pas oubliés. L'application Your Phone leur permet de lier le téléphone au PC. En naviguant sur le Web, on peut directement transférer la page visitée de son mobile à son ordinateur, pour reprendre là où on en était. Alors sympa l'appli, non ?