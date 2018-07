Microsoft améliore grandement la ligne de commande (dans Windows 10)

« La grande révélation de la nouvelle API arrive bientôt »

Modifié le 19/07/2018 à 10h29

Cela faisait un moment que la ligne de commande proposée par Windows était la cible de critiques. En effet, il était par exemple impossible d'attribuer un thème à une fenêtre, un point relativement gênant pour les utilisateurs. Malgré tout, la société s'était déjà penchée sur la question en rendant la fenêtre plus large lorsque l'utilisateur tapait de longues lignes, là où elle s'agrandissait simplement vers le bas par le passé.Comme le rapporte Ars Technica dans un billet daté du 17 juillet , l'expérience utilisateur est sur le point de changer puisque la société américaine travaille à améliorer l'environnement. De fait, la console, sous Windows 10, supporte déjà pas moins de 16 millions de couleurs et de séquences d'échappement VT, ce qui rend les possibilités plus riches que par le passé. Compte tenu du fait que la console Windows est parfois considérée comme en retard par rapport à celle de Linux et de macOS, qui proposent toutes deux une large gamme d'application, Microsoft s'apprête à apporter des modifications. Selon Ars Technica, l'entreprise serait en train de préparer la nouvelle API de sa console pour « bientôt », afin que celle-ci supporte de réelles nouveautés. Le média évoque onglets fiables et efficace au sein de la console ainsi qu'un support pour les émojis et de l'Unicode riche.La société a récemment partagé un billet sur son blog dans lequel elle retrace l'histoire de la ligne de commande et son utilisation.