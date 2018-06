Appli Courrier de Windows 10 : vos mails bientôt rédigés au stylet ?

Vers des appareils à double-écran tactile ?

Modifié le 27/06/2018 à 10h46

Avec l'avènement des hybrides et le succès de sa gamme Surface, Microsoft voit clairement un bel avenir pour les stylets tactiles. La mise à jour Anniversary Update avait ainsi lancé dès avril 2016 la fonction Windows Ink, permettant l'annotation manuscrite sur des documents Office, des photos personnelles et même des vidéos.Les amateurs de mobilité, en particulier les professionnels du dessin numérique, y gagnaient ainsi en flexibilité pour le quotidien. Mais l'une des choses les plus basiques de notre vie moderne, à savoir l'écriture d'un mail, ne bénéficiait à l'époque d'aucun support des stylets tactiles. Un manque que Microsoft compte bien corriger d'ici la fin de l'année.Les testeurs du programme Insider peuvent en effet dès maintenant tester une nouvelle version de l'application Courrier. Cette mouture comporte dorénavant un bandeau dédié à l'écriture manuscrite au sein de son interface. Les options d'écriture sont très nombreuses. Couleurs et types de tracé sont modifiables à l'envie, permettant ainsi d'envoyer des mails complets au stylet tactile. Disponible dès maintenant sur la Redstone 5, l'application finale devrait arriver en même temps que la future mise à jour majeure du système d'exploitation de Redmond d'ici le mois de septembre.En 2016, Microsoft rachetait l'éditeur de Swiftkey , le clavier pour smartphone ayant démocratisé l'écriture par glissement. On sait aussi que l'entreprise de Redmond travaille en partenariat avec plusieurs constructeurs pour développer des hybrides avec deux écrans, comme le PreCog d'Asus.De là, on comprend mieux l'envie de la firme américaine de développer au maximum le support des applications pour les stylets tactiles. Certaines rumeurs laissent même entendre qu'une future Surface serait dotée d'un double-écran. Si ce genre de projet semble encore un peu fou à l'heure actuelle, il faut bien avouer que l'idée a un certain charme, promettant de nombreuses possibilités, comme écrire un mail sur un écran tout en regardant une vidéo sur l'autre, le tout contrôlé par un stylet. On a hâte d'y être !