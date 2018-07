Edge et nombre d'outils améliorés dans la nouvelle Preview de Windows

Microsoft Edge : focus sur la confidentialité

Plus d'options de sécurité

Modifié le 13/07/2018 à 10h19

Depuis sa sortie en juillet 2015, Windows 10 a changé de philosophie. Le système d'exploitation de Microsoft est devenu désormais un service, mis à jour deux fois par an. L'éditeur en profite pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et procéder à des améliorations de l'ensemble de ses logiciels.Une version de test de Windows 10, numérotée 17713, a été publiée aujourd'hui à destination des testeurs volontaires enregistrés au programme d'évaluation de Microsoft. Elle inclut de nombreuses modifications pour le navigateur Edge, le Bloc-Notes, Windows Defender mais également lors de l'identification biométrique et l'écriture manuscrite.Microsoft Edge peut désormais contrôler les autorisations de lecture automatique par site. Il sera possible de bloquer ou débloquer la lecture de vidéos sur les sites visités et éviter d'être importunés par des publicités se déclenchant de manière importune. Également, Edge voit son dictionnaire amélioré, permettant à l'utilisateur d'afficher la définition d'un mot dans une page ou un document PDF. Le lecteur PDF se voit d'ailleurs agrémenté d'options de lecture dans cette version.Le bloc-notes se voit également amélioré avec l'apparition d'options Rechercher/Remplacer pour modifier facilement un texte saisi dans l'éditeur de texte de Microsoft. Il incorpore aussi une fonction de zoom et l'affichage du nombre de lignes et colonnes.L'identification passe par Windows Hello dans Windows 10. Microsoft a ajouté une nouvelle fonction pratique à ce propos, permettant à l'utilisateur d'utiliser la reconnaissance biométrique pour démarrer une session à distance. Il vous suffit de cliquer sur « Connecter » sur l'une des machines reliées à votre appareil et Windows Hello s'activer pour vous permettre de vous authentifier. Cette fonction requiert Windows Hello for Business, la version professionnelle proposée aux entreprises.Microsoft introduit également une nouvelle version de Windows Defender, son logiciel antivirus maison qui possède une nouvelle interface utilisateur. Pour les entreprises, il permet à un utilisateur de paramétrer ses propres réglages de sécurité personnels, sans modifier ceux mis en place par le responsable informatique.Cette version inclut également une amélioration de la reconnaissance d'écriture manuscrite, et de nombreux correctifs à travers l'intégralité du système. La date de sortie de la version finale n'est pas encore annoncée par Microsoft.