Les pirates maîtrisent parfaitement le fonctionnement de npm. Ils ont fabriqué un faux site « npnjs.co » qui copie l'interface officielle dans les moindres détails. Leurs emails provenaient du domaine npmjs.org, authentique mais mal protégé car il manque la sécurité DMARC.

Jordan Harband, mainteneur du package (en très large, en charge de conserver le code à jour) « is », explique avoir reçu un e-mail apparemment officiel d'un ancien propriétaire de package. « Tout semblait normal, alors j'ai obtempéré (irrité que npm supprime un propriétaire sans avertir les autres propriétaires) et le lendemain matin, cela a été publié », détaille-t-il sur Bluesky.

Joun Qin, responsable des packages eslint-config-prettier et eslint-plugin-prettier, a subi le même sort. « J'ai été trompé par un e-mail de phishing et un nouveau jeton npm a été ajouté et divulgué, puis certains packages populaires que je maintiens ont été publiés avec des logiciels malveillants », confie-t-il sur X.

Autant dire que ces deux-là ne sont pas des lapins de six semaines. Et pourtant, ils ont mordu à l'hameçon, le leurre était plus vrai que nature. Et cette faille de sécurité bien connue facilite les usurpations d'identité. Le domaine npmjs.org appartient à npm mais les vrais e-mails arrivent depuis npmjs.com. Sans configuration DMARC sur le domaine .org, les hackers peuvent facilement se faire passer pour npm.