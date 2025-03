Si vous tombez sur le plugin Ultra SEO Processor, désinstallez-le immédiatement. Jetez un œil au fichier ~/.ssh/authorized_keys et supprimez les clés SSH non autorisées. N’oubliez pas de passer au crible les fichiers wp-config.php et index.php à la recherche de code malveillant. Pour terminer, changez immédiatement vos identifiants d’accès à WordPress et à votre serveur FTP.