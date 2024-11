Wordpress au cœur de l’actualité cybersécu, épisode 2345. Les chercheurs de WordFence sonnent une fois de plus l’alerte concernant un plugin doublement défaillant. Baptisé Anti-Spam by CleanTalk, le module censé lutter contre les messages indésirables pourrait laisser passer bien pire sur près de 200 000 sites. En cause : deux failles de sécurité extrêmement sérieuses, permettant à des hackers d’exécuter du code à distance et de s’emparer des contrôles admin sans authentification préalable.