J’ai p’tet mal compris l’article, mais il ne s’agit pas d’OS mais d’outils de développement / build. Du coup, la remarque sur les OS est hors de propos.

Maintenant sur la sécurité, un outil reste un outil, les faiblesses sont quelque fois structurelles, mais le plus souvent celles-ci sont dûes aux mauvais usage des utilisateurs par incompétence, méconnaissance ou paresse.

Tu me diras si je me trompe, mais tu sembles croire qu’un système sans failles pourrait exister ?! … perso, je n’y crois pas. Et toute l’approche de la sécurité, justement, réside dans la gestion des corrections des failles découvertes / publiées. Du coup, le « meilleur » OS n’est pas celui qui a le moins de failles, mais bien celui qui met à disposition les correctifs de sécurité le plus rapidement possible afin de réduire les fenêtres / temps d’exposition des utilisateurs.