Désactivez temporairement la protection en temps réel de Microsoft Defender dans « Protection contre les virus et menaces » pour exécuter un fichier que l’antivirus bloque à tort. Réactivez-la dès que possible. Ajoutez les fichiers ou dossiers sûrs dans la section « Exclusions » pour que Defender les ignore durant ses analyses.

Utilisez Defender UI pour accéder clairement aux réglages de la protection et mieux comprendre leurs effets. Avec Defender Exclusion Tool, vous pouvez ajouter rapidement un dossier entier à la liste des exceptions en un seul clic.

Désactivez le filtre Smartscreen dans les paramètres de réputation si vous souhaitez autoriser certains fichiers ou sites bloqués. Restez toutefois vigilant lors de la navigation et des téléchargements.

Pour lever le blocage lié au marquage NTFS des fichiers téléchargés, ouvrez leurs « Propriétés » et décochez la case « Bloquer ». Si nécessaire, modifiez le registre pour empêcher Windows d’ajouter ce marquage automatiquement.

Si vous utilisez Windows Home et que certaines fonctions de l’édition Pro vous manquent, installez Veracrypt pour le chiffrement des données ou Policy Plus pour gérer les stratégies de groupe avancées.

Enfin, améliorez l’environnement de récupération intégré. Créez une clé avec Phoenix PE pour ajouter des outils et un accès réseau ou personnalisez votre système plutôt que d’utiliser des versions toutes faites comme Hiren’s BootCD PE dont la légalité peut toutefois poser question.