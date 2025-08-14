Windows applique automatiquement ses mises à jour et certaines restrictions de sécurité. Avec quelques réglages intégrés et des outils simples, vous allez pouvoir décider du comportement du système.
N'en déplaise aux puristes, Windows fait sa vie et installe ses mises à jour selon un calendrier qu’il définit et applique par défaut des règles de sécurité strictes. Si ces mécanismes assurent une relative stabilité, ils peuvent provoquer des redémarrages imprévus ou bloquer des fichiers fiables. Il existe pourtant des moyens simples pour reprendre la main et adapter le fonctionnement du système à votre utilisation, que ce soit pour mieux gérer les mises à jour ou éviter les blocages inutiles.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Maîtriser les mises à jour et les évolutions du système
Mettre en pause les mises à jour
Activez la fonction « Pause updates » dans les paramètres « Windows Update » afin de stopper les téléchargements et installations pendant sept semaines. Pour relancer une pause, appliquez d’abord toutes les mises à jour en attente.
Limiter les mises à jour via la connexion limitée
Configurez votre connexion internet en mode « limitée » dans « Réseau et Internet ». Windows ne récupèrera alors que les correctifs de sécurité, ce qui réduit l’impact sur la bande passante et évite certains redémarrages forcés.
Prolonger ou bloquer totalement les mises à jour
Pour une suspension plus longue, modifiez les clés du registre prévues à cet effet. Vous pouvez aussi passer par Windows Update Blocker pour désactiver complètement le service, en le réactivant ensuite pour appliquer les correctifs essentiels.
Installer Windows 11 sur un PC non compatible
Sauvegardez vos données, puis utilisez Rufus pour créer une clé USB d’installation depuis l’ISO officielle en décochant les vérifications TPM 2.0, Secure Boot ou mémoire minimale. En alternative, Win11 Bypass génère une ISO modifiée prête à l’emploi. Vous pouvez l’utiliser pour un double démarrage avec Windows 10 ou dans VirtualBox. Avec Ventoy, stockez plusieurs ISO sur une seule clé et choisissez celle à lancer au démarrage.
Ajuster les protections intégrées et restrictions de Windows
Désactivez temporairement la protection en temps réel de Microsoft Defender dans « Protection contre les virus et menaces » pour exécuter un fichier que l’antivirus bloque à tort. Réactivez-la dès que possible. Ajoutez les fichiers ou dossiers sûrs dans la section « Exclusions » pour que Defender les ignore durant ses analyses.
Utilisez Defender UI pour accéder clairement aux réglages de la protection et mieux comprendre leurs effets. Avec Defender Exclusion Tool, vous pouvez ajouter rapidement un dossier entier à la liste des exceptions en un seul clic.
Désactivez le filtre Smartscreen dans les paramètres de réputation si vous souhaitez autoriser certains fichiers ou sites bloqués. Restez toutefois vigilant lors de la navigation et des téléchargements.
Pour lever le blocage lié au marquage NTFS des fichiers téléchargés, ouvrez leurs « Propriétés » et décochez la case « Bloquer ». Si nécessaire, modifiez le registre pour empêcher Windows d’ajouter ce marquage automatiquement.
Si vous utilisez Windows Home et que certaines fonctions de l’édition Pro vous manquent, installez Veracrypt pour le chiffrement des données ou Policy Plus pour gérer les stratégies de groupe avancées.
Enfin, améliorez l’environnement de récupération intégré. Créez une clé avec Phoenix PE pour ajouter des outils et un accès réseau ou personnalisez votre système plutôt que d’utiliser des versions toutes faites comme Hiren’s BootCD PE dont la légalité peut toutefois poser question.