Le site Windows Latest a observé une détérioration notable des performances sur certaines machines après les mises à jour de mai 2025, initialement attribuée aux pilotes GeForce de Nvidia. L'enquête a révélé que les mises à jour cumulatives mensuelles étaient en réalité responsables de ces dysfonctionnements. Plusieurs utilisateurs ont confirmé que leur PC semblait plus lent après la mise à jour de juin 2025, avec des applications qui cessaient parfois de répondre, sans aucune raison valable.

Microsoft décrit le problème de la façon suivante : « Certains appareils sont devenus non réactifs et ont cessé de répondre dans des scénarios spécifiques ». L'exemple donné illustre parfaitement la nature du problème : lors du travail sur Word, par exemple, le basculement entre applications ou le verrouillage de l'écran rendait l'application inaccessible. De même, les joueurs de Fortnite constataient des ralentissements ou des blocages complets lors des changements entre le bureau et le jeu via le bouton Démarrer ou Alt+Tab.