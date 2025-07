Souvenez-vous, un autre cybercriminel avait utilisé un jeu de tir pour distribuer des logiciels malveillants sur Steam, non pas directement via la plateforme, mais en plaçant un lien vers un site externe sur la page Steam du jeu. Cette dernière proposait en réalité une démo qui s'avérait être un programme malveillant. Un mois auparavant, un jeu appelé PirateFi avait également été utilisé pour diffuser des logiciels malveillants.

Pour se protéger convenablement de ce type de menaces, les experts de Malwarebytes recommandent de ne pas répondre aux messages directs non sollicités proposant de tester des jeux, de vérifier les invitations d'amis par un autre canal de communication et de maintenir un logiciel de sécurité actif et à jour sur son ordinateur.