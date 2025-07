Microsoft sait que la grogne monte chez les utilisateurs, voilà pourquoi le géant américain annonce des améliorations pour la prochaine mise à jour majeure de Windows 11, la 25H2. Au programme, on devrait retrouver des animations moins saccadées, un explorateur de fichiers plus réactif, et surtout une optimisation ciblée des fameux composants XAML Islands qui posent tant de problèmes. L'idée est de corriger ce qui gêne le plus sans bouleverser la recette.