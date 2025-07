Après plusieurs mois d’attente et autant de revirements, Windows Recall commence à investir les PC Copilot+ européens. Microsoft en profite pour revoir certains réglages, ajouter des garanties de confidentialité, et pousser en parallèle de nouvelles fonctions intelligentes côté système. Click to Do, agent local dans les paramètres, récupération automatique, interface peaufinée, correctifs ciblés… La mise à jour optionnelle de juillet (KB5062660) marque un vrai jalon pour la génération Copilot+ comme pour Windows 11.