Aucun bouleversement fonctionnel donc, mais un ensemble d’ajustements qui, mis bout à bout, redonnent un peu d’allure à un composant central du système. Dans les dernières bêtas diffusées en canal Dev et Beta, Microsoft a concentré ses efforts sur des points de friction bien connus. Boîtes de dialogue absentes, icônes manquantes, clignotements à l’ouverture… La liste des corrections s’allonge, notamment côté accessibilité et performance. Le Narrateur, utilisé pour la lecture à l’écran, bénéficie d’un comportement plus fiable. Et les opérations sur des archives ZIP très fragmentées deviennent moins laborieuses.