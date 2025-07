Peu de gens le savent, mais Windows intègre depuis longtemps une commande système capable de vérifier l'intégrité des fichiers critiques de l'OS et de les restaurer en cas de corruption : sfc /scannow. Ce petit miracle fonctionne via le Terminal Windows (PowerShell ou Invite de commandes) en mode administrateur. Une fois la commande lancée, l’outil analyse les fichiers protégés de Windows et tente automatiquement de réparer ceux qui ont été modifiés ou endommagés.