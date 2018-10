Windows 10 : Microsoft veut en finir avec les redémarrages au mauvais moment

D'autres nouveautés et correctifs dans cette build Windows 10

Qui n'a jamais vécu un redémarrage forcé de Windows, à cause d'une mise à jour ? Si Microsoft a pris à bras le corps ce problème, il n'est pas encore réglé. La société a donc décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieuxles redémarrages permettant de finaliser l'installation de mises à jour.Comme l'indiquent Dona Sarkar et Brandon LeBlanc dans un blog présentant la dernière version de la build de Windows 10, un « modèle prédictif » a été créé. Ce modèle va d'abord vérifier que vous n'êtes pas en train d'utiliser l'ordinateur pour lancer le redémarrage. Mieux encore, l'intelligence artificielle va s'assurer que vous n'avez pas quitté l'ordinateur «». S'éloigner quelques minutes de son clavier ne devrait donc pas poser de problèmes, le modèle prédictif étant capable de comprendre que vous allez revenir.Si Microsoft n'explique bien sûr pas sur quoi se basera ce modèle prédictif, il est précisé dans le blog qu'il montre «» sur les appareils sur lesquels il est installé. Puisque le système est basé sur une infrastructure cloud, les équipes de Microsoft peuvent même le modifier au fur et à mesure pour en améliorer les performances.Cetteapporte d'autres nouveautés à Windows 10. De nouveaux emojis sont par exemples ajoutés. Au programme, des superhéros, un kangourou ou encore une dent sont maintenant proposés. Certains des emojis déjà existant ont été légèrement modifiés.D'autres nouveautés et correctifs en tout genre ont aussi été ajoutés par Microsoft. Pour autant, il faudra attendre avoir de les voir apparaître - les fonctionnalités et changements ici rapportés ne sont pour l'instant disponible que pour les Insiders du, ou du