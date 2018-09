Google Pixel 3 : on connaît la date de la présentation officielle

Google Pixel 3 : des fuites en pagaille ces dernières semaines

ne rompt pas avec ses habitudes, et présentera ? un mois après Apple ? son nouveau line-up de téléphones.Dans une invitation officielle communiquée à la presse, nous apprenons aujourd'hui que Google lèvera officiellement le voile sur sesetle 9 octobre, à New York.S'il faut attendre encore un mois avant de découvrir ce que Google en dit, nous savons déjà à peu près tout sur le nouveau Pixel.Letournera sous Snapdragon 845 avec 4 ou 6 Go de RAM. Le GPU Adreno 630 serait également de la partie. Android 9.0 Pie sera bien évidemment de la partie sur les nouveaux appareils de la marque.Google ne fera en revanche pas marche arrière quant à l'absence de prise jack sur ses Pixel 3 et Pixel 3 XL. La marque mise tout sur l'USB-C pour opérer la charge, et la transmission des flux audio et vidéo.Niveau photo, c'est un capteur dorsal unique de 12 MP qui aura pour mission d'immortaliser votre quotidien. La face avant de l'appareil aura droit au luxe d'un double APN.Mais comme toujours avec les téléphones de Google, reste la grosse interrogation quant à sa disponibilité sous nos latitudes. Les précédents modèles de la marque ne sont jamais sortis en France, et n'étaient disponibles qu'à l'importation.Qui sait, peut-être cette année marquera un tournant dans la distribution de l'appareil de Google.Vous laisseriez-vous tenter par les nouveaux Pixel de Google ?