La Microsoft Surface Pro 6 en fuite

Une mise à jour concentrée sur les composants

aurait probablement souhaité garder le secret sur sa prochaine Surface Pro 6, qui sera présentée lors d'un évènement de la marque le 2 octobre prochain. Raté ! Un site internet basé au Vietnam vient de publier un unboxing complet de l'appareil en vidéo, nous permettant d'en apprendre beaucoup sur les évolutions apportées par le constructeur.6 va subir un léger lifting. Si la forme générale de l'appareil ne changera pas, la tablette étant toujours équipée d'un pied permettant de la faire tenir debout pour regarder des vidéos ou taper du texte avec un clavier, Microsoft a adouci les bords de son écran. Plus arrondis, ils sont directement hérités de la, la tablette entrée de gamme lancée par le constructeur il y a quelques mois.La Surface Pro va revoir ses composants en adoptant la 8ème génération de processeursdes processeurs. La vidéo montre un appareil tournant sur un processeur i5 mais la gamme a pour habitude d'être déclinée en différentes configurations. Celle présentée lors du déballage possède également 128 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive.Microsoft conserverait par contre des ports USB-A sur son appareil, pour maximiser la compatibilité des accessoires, notamment des disques durs ou des périphériques comme les souris, qui peuvent être branchés sur les tablettes Surface de la même manière d'un PC Windows.Le constructeur annoncera les derniers détails techniques ainsi que la date de sortie de sa nouvelle gamme Surface mardi 2 octobre. Il devrait profiter de l'événement pour lancer dans la foulée la prochaine mise à jour de Windows 10