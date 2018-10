Surface Laptop 2 : une évolution en douceur

Une évolution dans la continuité...

Une version noire... mais rien de plus

Les prix des Surface Pro 6

Lors de sa conférence du 2 octobre à New York,a actualisé plusieurs ses produits phares. Surface Pro,, Surface Studio : leévolue en douceur.Tout comme la Surface Pro 6, l'ordinateur portable de la firme se voit lui aussi doté d'un processeur Intel de 8génération, pour une efficacité quasi doublée selon le constructeur. Un beau gain de performances en perspective, donc. Microsoft promet cependant que celui-ci conservera sa belle autonomie de 14,5 heures.Côté graphique, pas de révolution : leembarque, comme la Surface Pro 6, un chipset. Enfin, les configurations disponibles incluent toujours différents couples de stockage et mémoire vive, respectivement 128 à 1 To pour le SSD et 8/16 Go de RAM.Sur les autres points, lene propose aucune évolution que ce soit en termes de design ou de connectique : l'écran tactile de 13,5" est toujours au rendez-vous, tout comme le clavier habillage Alcantara. L'USB-C, de son côté, est toujours aux abonnés absents.Différents coloris sont proposés, parmi lesquels la toute nouvelle déclinaison noire.Pour se le procurer, il faudra attendre le 16 octobre avec une offre débutant a priori à 1150 euros, selon nos confères allemands de heise.de mais nous attendons toujours la tarification officielle de la part de Microsoft.