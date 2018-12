Nvidia présente une IA transposant des vidéos en environnements virtuels

L'IA est alimentée par l'analyse des paysages urbains mondiaux

Un modèle basique, mais complet et fonctionnel très rapidement

Source : Engadget

Nvidia est en passe de faciliter la vie aux3D.Le constructeur a présenté un tout nouveau dispositifpermettant de modéliser un environnement virtuel complet de manière automatique. Pour ce faire, le système analyse plusieurs vidéos données comme exemples et reproduit le plus fidèlement possible les routes, bâtiments et tous les autres éléments visibles. Un vrai gain de temps pour les artistes, qui doivent d'ordinaire modéliser chaque centimètre carré pour concevoir ces espaces virtuels.Pour réussir ce tour de force, Nvidia a intégré dans sonles données de nombreuses villes du monde, afin de lui apprendre à reconnaître les objets qui composent un paysage urbain. Cette phase d'a pris une semaine, en se basant sur lestirées des caméras embarquées dans les véhicules, les, comme celles qui équipent les voitures de police américaines. Un super-ordinateur DGX-1, dont la puissance équivaut à environ 250 serveurs selon le constructeur, a ensuite compilé toutes ces données.Après cet enrichissement du programme, l'environnement est composé en utilisant le moteur de rendudans une version de base, mais fonctionnelle. Le prototype tourne en temps réel à 25 images/seconde. Ne reste plus aux créatifs qu'à habiller le paysage, les véhicules et les constructions retranscrits, qui sont livrés sans détails précis ni textures riches.», a déclaré Bryan Catanzano, vice-président de l'apprentissage en profondeur chez Nvidia, dans un communiqué. «».L'outil d'Nvidia est toujours en cours de conception et montre concrètement en matière d'intelligence artificielle réalisés par les grandes sociétés technologiques.