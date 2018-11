L'un des pères du deep learning est inquiet de l'avenir de l'intelligence artificielle

© École polytechnique - J.Barande

Une affaire collégiale et non la responsabilité de quelques-uns

Yoshua Bengio exècre les applications militaires de l'IA

Former les militaires au deep learning ?

A l'heure des data-centers et de la collecte sauvage de données vouées à alimenter les algorithmes des géants de la tech, l'avis de Yoshua Bengio dénote. Pour lui, l'idée d'agir pour le « bien commun » devrait dominer les débats en matière de développement d'IA. Une approche, raisonnable et raisonnée, que le spécialiste du deep learning a pu détailler au cours d'un entretien avec le magazineInclure des chercheurs issus des pays émergents est au cœur de l'argumentaire de Yoshua Bengio. Il pointe ainsi que le domaine du deep learning reste pour l'heure le pré carré de quelques grandes firmes européennes, américaines et éventuellement chinoises. Une problématique majeure dans un monde de la Tech en proie à une polarisation est-ouest de plus en plus apparente.», a-t-il expliqué. «». Selon lui, accroître la «» est par ailleurs nécessaire pour éviter que le deep learning ne devienne le monopole de quelques acteurs du marché seulement. «», a-t-il estimé.L'épanouissement et la pérennité, de l'IA en tant que technologie passeraient ainsi par sa démocratisation. Et d'après Yoshua Bengio, l'IA et le deep learning devraient en outre n'être employés qu'à des fins civiles. De quoi renvoyer dans les cordes Google et ses récentes velléités guerrières ( la firme avait en effet signé un contrat avec l'Armée américaine autour de l'IA , avant de se raviser en juin dernier).C'est par un simple «» que le chercheur canadien (né à Paris) a répondu à une question portant justement sur les applications militaires de l'intelligence artificielle. Un domaine d'activité que Bengio ne semble pas porter en très haute estime. «», a-t-il déclaré, pointant toutefois que «» pour lutter contre des «» qui, eux, développeraient des machines offensives.», a poursuivi l'intéressé.Quant à la perspective d'envoyer des experts en IA conseiller l'Armée en matière de deep learning, Bengio est tout aussi réticent. «». En clair, pour Yoshua Bengio, l'IA se doit de rester pacifique pour profiter à l'homme, et ce même si cette dernière «».Selon le chercheur, le principal frein au développement de l'IA à l'heure actuelle se résume en partie à l'absence de «» dédiés à la causalité. Un concept qui échapperait encore bien trop à nos machines. Yoshua Bengio reste malgré tout confiant : «».