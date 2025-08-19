OpenAI casse à nouveau les prix en proposant un forfait ChatGPT à moins de 5 euros pour les utilisateurs indiens. Une offre agressive qui remet sur la table la question d’une tarification différenciée entre marchés…
- OpenAI lance ChatGPT Go en Inde à 399 roupies (moins de 5 €), accessible dès septembre pour le sous-continent.
- Prix divisé par cinq par rapport à ChatGPT Plus (1 999 roupies), ciblant 600 millions d’internautes mobiles indiens.
- Abonnement offre messages x10, images et analyse de fichiers augmentées, mémoire doublée et moteur GPT-5, pression sur concurrents.
Depuis son lancement fin 2022, ChatGPT n’en finit plus de redessiner la frontière entre gratuit et payant. Jusqu’ici, l’abonnement ChatGPT Plus était facturé 20 dollars partout dans le monde, France comprise. L’annonce d’un tarif à 5 euros en Inde relance donc le débat : OpenAI prépare-t-il un véritable modèle « à la carte » ou s’agit-il d’une mesure isolée pour séduire un marché stratégique ?
Un prix plancher dicté par le volume indien
L’offre, confirmée par un billet de blog d’OpenAI repose sur une logique simple : le pouvoir d’achat moyen en Inde ne permettait pas au forfait de 20 dollars de décoller. Selon les estimations du cabinet Counterpoint, le pays compte pourtant plus de 850 millions d’internautes, un réservoir d’utilisateurs que la société de Sam Altman « ne pouvait pas ignorer », pour reprendre les mots du communiqué.
En faisant passer le ticket d’entrée sous la barre psychologique des 500 roupies, OpenAI espère doper ses revenus en jouant la carte du volume. La même stratégie a déjà été observée chez Netflix ou Spotify, qui appliquent des tarifs locaux bien plus doux qu’en Europe. En interne, la firme justifie cette approche par le coût d’inférence de son large language model (LLM) : plus les requêtes augmentent, plus le coût unitaire baisse.
Reste un sujet hautement symbolique : la conversion directe en euros donne un tarif autour de 4,70 €. À titre de comparaison, les utilisateurs français paient l’équivalent de 18,40 € (hors TVA). L’écart est de 74%. L’incompréhension commence donc à poindre sur les réseaux sociaux, où certains rappellent les promesses d’« intelligence artificielle pour tous ».
Quid d’une grille mondiale ?
Interrogé par plusieurs médias américains, un porte-parole d’OpenAI affirme que « d’autres marchés pourraient profiter d’offres localisées si les conditions s’y prêtent ». Aucune feuille de route officielle n’a toutefois été publiée. En France, la question se double d’un enjeu réglementaire : l’arrivée prochaine de l’AI Act européen pourrait contraindre le modèle économique de services génératifs.
Les analystes rappellent que la monétisation d’un LLM dépend autant du coût de l’énergie que du niveau de concurrence. Or, l’Inde voit émerger des acteurs locaux comme Krutrim ou Hanooman, soutenus par d’importants capitaux domestiques. En Europe, la concurrence est plus diffuse : l’avantage technologique d’OpenAI demeure, ce qui lui permet de maintenir un prix premium sans risque immédiat de fuite massive.
Enfin, la question du paiement international n’est pas neutre. Les émetteurs de cartes indiens imposent des frais réglementaires que la société californienne absorbe en partie. En zone euro, la fiscalité et la protection des données ajoutent un surcoût qui pèse dans la balance tarifaire.