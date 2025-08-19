L’offre, confirmée par un billet de blog d’OpenAI repose sur une logique simple : le pouvoir d’achat moyen en Inde ne permettait pas au forfait de 20 dollars de décoller. Selon les estimations du cabinet Counterpoint, le pays compte pourtant plus de 850 millions d’internautes, un réservoir d’utilisateurs que la société de Sam Altman « ne pouvait pas ignorer », pour reprendre les mots du communiqué.

En faisant passer le ticket d’entrée sous la barre psychologique des 500 roupies, OpenAI espère doper ses revenus en jouant la carte du volume. La même stratégie a déjà été observée chez Netflix ou Spotify, qui appliquent des tarifs locaux bien plus doux qu’en Europe. En interne, la firme justifie cette approche par le coût d’inférence de son large language model (LLM) : plus les requêtes augmentent, plus le coût unitaire baisse.

Reste un sujet hautement symbolique : la conversion directe en euros donne un tarif autour de 4,70 €. À titre de comparaison, les utilisateurs français paient l’équivalent de 18,40 € (hors TVA). L’écart est de 74%. L’incompréhension commence donc à poindre sur les réseaux sociaux, où certains rappellent les promesses d’« intelligence artificielle pour tous ».