Selon Scott White, responsable produit chez Anthropic, le lancement de Claude Max répond à une demande exprimée depuis plus d'un an par les utilisateurs professionnels. Ces derniers considéreraient de plus en plus Claude non pas comme un simple outil occasionnel, mais comme un véritable collaborateur au quotidien, notamment dans des domaines comme le développement logiciel, la finance, les médias, le divertissement et le marketing. Les capacités de Claude en matière de raisonnement complexe et de traitement de longs documents (grande fenêtre de contexte) sont particulièrement appréciées.

La course à la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement et à l'inférence des modèles pèse lourdement sur les finances. OpenAI en a d'ailleurs fait l'expérience : son offre ChatGPT Pro à 200 dollars s'est révélée déficitaire, les abonnés utilisant les modèles de manière bien plus intensive que prévu initialement, engendrant des coûts de calcul prohibitifs. Anthropic espère sans doute éviter cet écueil et trouver un modèle économique plus durable avec ses paliers Max.

Cette nouvelle segmentation tarifaire n'est peut-être qu'une première étape. Scott White a indiqué qu'Anthropic n'excluait pas de proposer des abonnements encore plus onéreux à l'avenir, en fonction des retours et des besoins des utilisateurs. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale d'Anthropic qui, bien que maintenant son interface Claude.ai, mise fortement sur la diffusion de ses modèles via des API (interfaces de programmation applicative) pour une intégration dans des outils tiers. L'entreprise doit cependant naviguer les défis liés aux coûts de ses API, parmi les plus élevés du marché, tout en poursuivant son expansion, notamment en Europe.