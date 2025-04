Et cela tombe sous le sens, car Anthropic semble a adopté une stratégie différente de ses grandes rivales. Plutôt que d'investir massivement dans un seul et unique produit, la société mise non seulement sur l'amélioration de son chatbot, mais aussi sur des expériences verticales spécialisées qui exploitent le potentiel des agents IA. Et cette approche a vocation à être plus lucrative.