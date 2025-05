Un abonnement à vie permettrait à l'entreprise de générer des liquidités immédiates substantielles. Cette approche complèterait l'offre actuelle composée de l'accès gratuit limité, de l'abonnement ChatGPT Plus à 20 dollars, et du plan Pro beaucoup plus onéreux à 200 dollars mensuels. La formule hebdomadaire, également envisagée, pourrait quant à elle séduire les utilisateurs occasionnels ou ceux souhaitant tester les fonctionnalités premium sans engagement mensuel.