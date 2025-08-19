L’API « browser.llm » expose des appels simples : une extension transmet une requête, le modèle renvoie une réponse structurée. Tout paquet d’informations reste confiné dans le bac à sable du navigateur, un atout pour la conformité RGPD.

Chaque première utilisation déclenche une boîte de dialogue. L’utilisateur peut accepter, refuser ou restreindre l’accès, puis revenir en un clic sur sa décision via le panneau de gestion des permissions. Ce garde-fou reprend les principes déjà appliqués à la géolocalisation ou à la caméra. En se passant de cloud, le navigateur prend le contrepied de nouveaux arrivants comme Dia et Comet, limite les fuites potentielles et fonctionne même hors ligne.