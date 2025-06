En parallèle, Mozilla subit les conséquences directes de l'enquête en cours sur Google aux États-Unis. La justice américaine tente d'enrayer l'omniprésence du moteur de recherche, et, parmi les solutions envisagées, la firme de Mountain View devrait devoir mettre fin à ses accords commerciaux. Le partenariat avec Apple, mais aussi celui avec Mozilla pourraient être invalidés. Rappelons que la fondation engendrait une très large partie de ses revenus via un partage des commissions générés via les liens sponsorisés sur les requêtes effectuées dans Firefox.

Dans Firefox 139, Mozilla expérimente l’intégration de Perplexity AI. En intégrant ce moteur IA, Firefox se mettrait ainsi au goût du jour en proposant un service IA performant et en plein essor, mais aussi en accueillant certainement une nouvelle forme de revenus. D'ailleurs, Apple n'exclurait pas non plus d'intégrer Perplexity à Safari, même si aucune annonce en ce sens n'a été formulée lors de la WWDC.