Chez Mozilla, on ne peut pas dire que tout va au beau fixe. La fondation a licencié un tiers de ses effectifs en fin d'année dernière et malgré tout, son avenir reste incertain. La justice américaine tente d'enrayer l'emprise de Google sur le marché de la recherche en ligne et pourrait invalider son accord actuel avec Mozilla. Or la grande majorité des revenus de la fondation provient des requêtes effectuées sur Google au travers de son navigateur.

Mozilla doit donc réellement se concentrer plus que jamais sur Firefox afin de gagner toujours plus des parts de marché. Et pour se faire, elle doit se délester des projets tiers. C'est sans doute la raison pour laquelle, elle annonçait en fin de semaine dernière l'abandon des extensions Pocket et Fakesport.