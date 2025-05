Google fait face en ce moment aux États-Unis au plus important moment de son existence, avec un procès antitrust qui pourrait l'obliger notamment à céder Chrome. Mais d'autres mesures antimonopolistiques ont aussi été évoquées devant la cour, comme la fin des accords passés par la firme de Mountain View avec les navigateurs web afin de faire de Google leur moteur de recherche par défaut. Et croyez-le ou non, ça ne ferait pas nécessairement le bonheur de la concurrence !