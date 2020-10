Google en justice : Mozilla ne veut pas être un dommage collatéral d'une éventuelle sanction

Selon le département de la justice, Google est hors-la-loi et viole les principes antitrust en « achetant un traitement préférentiel pour son moteur de recherche sur les appareils, les navigateurs web et sur d'autres points d'accès de recherche, ce qui a pour effet de créer un cycle de monopolisation continue toujours plus fort ».

Aussi, puisque le moteur de Google est configuré par défaut sur le navigateur Firefox dans la plupart des régions du monde, la fondation Mozilla s'est sentie concernée par cette accusation, affirmant récemment :