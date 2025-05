Face à ces affirmations, Google n'a pas tardé à réagir. Dans un billet de blog, la firme de Mountain View a contesté les dires d'Eddy Cue, assurant continuer d'observer une augmentation du volume total des requêtes de recherche, y compris celles provenant des appareils et plateformes Apple. « Les utilisateurs trouvent Google Search plus utile pour un éventail plus large de leurs requêtes – et ils l'utilisent pour diverses nouvelles applications et méthodes », a affirmé Google.