Apple avance sur son moteur de recherche, la fin de son partenariat avec Google approchant

Depuis plusieurs années, Google paye des milliards de dollars par an à Apple pour apparaître comme moteur de recherche par défaut sur les appareils iOS. On parle pour cette année 2020 d'un montant compris entre 10 et 12 milliards de dollars pour conserver sa place de choix dans le navigateur web Safari, soit 20% des revenus d'Apple liés aux services.

Seulement, Apple aurait dans l'idée de se séparer de Google pour proposer à la place son propre moteur de recherche. Il pourrait être intégré directement à Spotlight, le module de recherche présent dans macOS et iOS, mais aussi prendre la forme d'un site web.

La dernière mise à jour d'iOS, la version 14, donne un indice supplémentaire quant à cette éventualité. En effet, une recherche effectuée depuis l'iPhone ou l'iPad affiche désormais des liens directs vers des sites web et non plus des liens suggérés par Google.

Ces liens sont la conséquence de la montée en puissance d'Applebot qui indexe l'ensemble du web depuis 2014. Apple a également embauché il y a trois ans John Giannandrea comme responsable de l'IA et de l'apprentissage machine, poste que l'ingénieur occupait précédemment chez Google.