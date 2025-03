Avec Firefox 135, Mozilla avait misé sur l’IA et la sécurité en généralisant l’intégration des agents conversationnels, en renforçant la transparence des certificats et en supprimant définitivement l’option Do Not Track, jugée obsolète. Un tournant qui marquait la volonté de s’adapter aux usages actuels. Un mois plus tard, Firefox 136 poursuit ses travaux en s’attaquant, cette fois-ci, à l’ergonomie du navigateur avec deux nouveautés majeures concernant les onglets et la sidebar. Objectif affiché : offrir une navigation plus fluide et plus personnalisable.